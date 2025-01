Serie A, la classifica: vince il Genoa, Torino decimo a 26 punti

Si è appena conclusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 con la sfida Venezia-Hellas Verona e il monday night tra Genoa e Monza. Allo stadio Penzo di Venezia il match tra Venezia e Hellas è terminato sul risultato di 1 a 1, in gol Zerbin per i padroni di casa e Tchatchoua per gli ospiti. Con il pareggio di oggi la squadra di Zanetti aggancia a 20 punti il Lecce di Giampaolo, salendo al diciassettesimo posto in classifica. Il Venezia di Di Francesco, invece, rimane fermo al diciannovesimo posto a 16 punti. Nel monday night a Marassi il Genoa di Vieira si è imposto con il risultato di 2 a 0 sul Monza di Bocchetti, grazie ai gol di De Winter e Vasquez nella ripresa. Con la vittoria di stasera i rossoblu salgono al dodicesimo posto a 26 punti in classifica, a pari merito con Torino e Udinese. Il Monza, invece, rimane fermo all'ultimo posto a 13 punti. I granata di Vanoli, al termine della ventiduesima giornata di campionato, salgono al decimo posto a 6 punti dalla zona retrocessione e a 4 punti dalla Roma nona.