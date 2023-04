Serie A, la classifica: vince la Lazio, l’Empoli resta a -6 dal Toro

Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio sono i due anticipi che hanno dato il via alla 30^ giornata di Serie A: alle 18:30, la Cremonese ha battuto per 1-0 l’Empoli, conquistando 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Attualmente i grigiorossi sono penultimi in classifica. Alle 20:45, la Lazio è stata ospite dello Spezia, con i biancocelesti che hanno vinto per 3-0, confermando il loro secondo posto in classifica e raggiungendo quota 61.