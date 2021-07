Serie A, la Salernitana manda in FIGC i documenti del trust: sentenza il 7 luglio

La società campana ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver rispettato i termini per la consegna dei documenti richiesti

La Salernitana ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver rispettato i termini per la consegna della documentazione con i necessari chiarimenti in merito alla proposta di trust presentata la scorsa settimana. La questione riguardava la cessione da parte di Claudio Lotito della società campana dal momento che non è possibile essere contemporaneamente alla guida di due società iscritte allo stesso campionato (essendo l'imprenditore romano già presidente della Lazio). La FIGC aveva scelto come termine ultimo la giornata di oggi e a questo punto ci sarà una commissione competente che prenderà in valutazione questi documenti. La decisione finale sull'iscrizione o meno della Salernitana al prossimo campionato di Serie A dovrebbe arrivare il 7 luglio, quando il Consiglio Federale si pronuncierà una volta per tutte sul destino di questa vicenda. Secondo quanto emerso dopo questi fatti, dovrebbero essere vietate operazioni di mercato tra Salernitana e Lazio (salvo eventuali e successive autorizzazioni). Nella documentazione odierna è stato presentato anche un business plan per dimostrare la piena capacità del club di autogestirsi dal punti di vista economico.