Serie A, spareggio per scudetto e retrocessione in caso di arrivo a pari punti

La Serie A 2022/2023 va verso il ritorno degli spareggi per la lotta scudetto e retrocessione. Una piccola rivoluzione: una partita secca in caso di arrivo a pari punti di due squadre che si giocano il titolo di campioni d'Italia o per la salvezza. Lo ha proposto il Consiglio di Lega tenutosi a inizio giugno e approvato il Consiglio federale. Lo spareggio si giocherà eventualmente solo per la prima e per la terzultima posizione. Al contrario, per la qualificazione alle coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) rimane in vigore il criterio degli scontri diretti (per due squadre) e classifiche avulse (per tre o più squadre). Dunque, in caso di arrivo a pari punti di due squadre al primo o terzultimo posto della classifica di campionato, verrà giocato uno scontro diretto in un campo neutro individuato ad inizio stagione. Se le squadre a pari punti sono tre o più, il criterio valido sarà invece quello della classifica avulsa, ovvero la somma dei punti negli scontri diretti tra le squadre interessate.