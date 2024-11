Torino all’11° posto per affluenza media in Serie A: i numeri della stagione

In queste prime 12 giornate di Serie A il Torino ha giocato di fronte al proprio pubblico in cinque occasioni mentre sono sette le trasferte affrontate fino ad ora. Per i ragazzi di Paolo Vanoli i risultati sono stati in discesa perché dopo un avvio molto positivo adesso è da un paio di mesi che stanno mancando sia le prestazioni che i punti in classifica e infatti i granata sono scivolati fino all'attuale undicesimo posto. Questa stessa posizione è occupata dal Toro anche in un'altra particolare graduatoria, ovvero quella dell'affluenza media di pubblico nelle gare interne di campionato tra le squadre di Serie A.

Torino, dopo cinque partite casalinghe l'affluenza media allo stadio è di 22.951 spettatori

Nelle cinque partite giocate in casa in campionato fino ad ora (sono escluse dai dati le due gare di Coppa Italia) il Torino ha affrontato Atalanta, Lecce, Lazio, Como e Fiorentina. Ci sono quindi squadre di tutti i livelli in questa Serie A anche se fino ad ora non ci sono ancora stati quei big match che attirano sempre il maggior quantitativo di pubblico - sia di fede granata che tifosi avversari - come le sfide contro Inter, Milan, Napoli, Juventus e Roma. Secondo i dati di Transfermarkt, il Toro è riuscito in media ad attirare nel suo stadio 22.951 spettatori in queste prime cinque partite in casa, si tratta di numeri interessanti considerando che la capienza totale dell'Olimpico Grande Torino è di 28.177. Questo quantitativo di pubblico posiziona i granata all'11^ posto della graduatoria per affluenza media nelle gare interne tra tutte le squadre di Serie A, in testa ovviamente ci sono le due formazioni milanesi che vantano lo stadio più grande d'Italia. Di seguito la classifica completa.