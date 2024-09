Torino, arriva la Lazio: la squadra di Baroni si distingue nella fase offensiva

La Lazio sotto porta è una minaccia

La fase offensiva è certamente il punto di forza della squadra di Baroni. I biancocelesti sono quarti in campionato per gol fatti, nove, e sesti per assist serviti, cinque. Inoltre la Lazio crea molto, ben 71 tiri in queste prime cinque giornate (il Torino solo 53), di cui 29 in porta, ed è prima in Serie A per calci d'angolo: 43. In tutto sono 56 le occasioni da gol create dai laziali. Interessante notare come gli aquilotti siano ottavi per fuorigioco creati, solamente otto, e ciò denota una certa dimestichezza della squadra di Baroni nel muoversi tra le linee avversarie, sebbene l'efficacia realizzativa sia solo del 12%. Certamente i due bomber da tenere sott'occhio sono Castellanos e Dia, rispettivamente tre e due gol fin qui in stagione. Per una difesa in costruzione come quella di Vanoli, sono numeri da tenere in considerazione.