La difesa è il reparto più rivoluzionato negli interpreti e anche nel modo di giocare: fin qui tanti esperimenti e risposte differenti

Redazione Toro News 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 06:31)

Il cartello lavori in corso nel pacchetto arretrato del Torino è bello grosso. Normale e lecito, nessuna critica. D'altronde è il reparto più rivoluzionato in estate. Rispetto alla passata stagione soltanto Masina è rimasto (Vojvoda va considerato come nuovo nel terzetto arretrato). Ciò non vuol dire che i gol subiti fin qui siano tutti figli di questo cambiamento, visto che è proprio stato rivoluzionato il modo di difendere. Eppure è comprensibile qualche difficoltà, a maggior ragione considerando che alcuni interpreti sono arrivati nel finale di mercato e necessitano di un periodo di ambientamento.

Torino, lavori in corso in difesa per Vanoli in attesa di Schuurs — Vanoli è infatti ancora alla ricerca di un terzetto titolare e la partita contro l'Empoli è stata la controprova. I test sono tanti: da Vojvoda braccetto a Coco spostato sul centrosinistra passando per l'ingresso a gara in corso di Dembelé e Sosa. Il tecnico granata sta cercando la soluzione migliore per il suo gioco tenendo conto che poi rientrerà Schuurs e che probabilmente insieme a Coco e Maripan potrebbe andare a comporre il pacchetto difensivo titolare. Rimane da trovare la quadra. A turno tutti hanno commesso qualche ingenuità. A Verona era toccato a Masina, mentre contro l'Empoli a Walukiewicz e Dembelé. La sensazione è che serva tempo per trovare il giusto terzetto.

Coco e Maripan fin qui sono stati i migliori per continuità, ma l'ex Las Palmas come braccetto mancino non ha convinto a pieno, ma da quel lato nemmeno Sosa e Masina hanno dato garanzie al 100%. Così come dall'altro lato sono state date risposte discordanti da Walukiewicz e Dembelé. Poca continuità, ma nessun allarmismo. Vanoli sin dall'inizio ha predicato calma perché attraverso il lavoro la squadra diventerà quella che lui ha in testa. La difesa in questo momento è quella che ha incontrato più difficoltà, ma è anche quella che ha dovuto cambiare di più a causa di infortuni vari. Adesso anche i nuovi innesti si stanno ambientando e pian piano la quadra verrà trovata, ma è chiaro che fin qui le risposte non sono state delle migliori.