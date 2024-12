UFFICIALE – Monza, esonerato Nesta: il nuovo allenatore è Salvatore Bocchetti

La società brianzola, ultima in classifica, ha scelto di optare per il cambio in panchina dopo 17 giornate di Serie A

In seguito alla sconfitta per 1-2 in casa contro la Juventus, la dirigenza del Monza ha deciso di sollevare dall'incarico il suo allenatore Alessandro Nesta. L'ex difensore del Milan viene così esonerato dopo aver ottenuto 10 punti in 17 partite di campionato e un ultimo posto che mette in una posizione piuttosto complicata la formazione biancorossa. La scelta di Adriano Galliani per la sostituzione di Nesta è ricaduta su Salvatore Bocchetti, pronto a sedersi sulla panchina dei brianzoli dalla prossima giornata per cercare di raggiungere una complicata salvezza nella seconda metà di stagione: in questo momento il Monza dista 5 punti dal quartultimo posto.