UFFICIALE – Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ormai ex tecnico del Monza (formalmente lo sarà a partire dal 30 giugno quando scadrà il contratto con i biancorossi) è stato presentato dalla dirigenza viola nel pomeriggio odierno, martedì 4 giugno, e annunciato come successore di Vincenzo Italiano. Palladino ha affermato nelle sue prime parole: "Sono felice, orgoglioso, motivato e carico di essere qui perché sto rappresentando un club glorioso con una grande storia, sono in una società molto importante e me ne rendo conto. Darò tutto me stesso per questa società e cercherò di raggiungere grandi obiettivi e dare gioia ai tifosi che mi hanno sempre colpito. Darò tutto me stesso per portare la Fiorentina più in alto possibile". Il Ds Pradè ha spiegato i motivi dietro alla scelta di Palladino: "Avevamo diverse opzioni, tra cui anche quella di un figlio che è cresciuto con noi come Aquilani ma in questo momento Raffaele era quello che ci serviva: l'ambizione. Lo avete sentito, sono bastati due minuti per capire che ha il fuoco dentro, lo stesso che abbiamo noi. Non abbiamo ancora metabolizzato la sconfitta ma ci servono nuove energie". Palladino ha firmato un contratto biennale con scadenza nel 2026.