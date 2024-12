Verso Genoa-Toro, Vogliacco: “Non vediamo l’ora che arrivi la vittoria in casa”

“Ringraziamo Gilardino per quello che abbiamo fatto insieme, non lo potrà mai togliere nessuno. Siamo curiosi di lavorare con Vieira, ha portato nuovi concetti, si è presentato con grande umiltà, grande voglia di fare e lo seguiremo al 100%. Ha portato con sé uno staff giovane che ha voglia di mettersi a disposizione della squadra. Insieme stiamo bene e abbiamo voglia di fare, ci sarà sicuramente spazio per crescere". Il difensore si è anche espresso in merito alla difesa a 4, nuovo assetto tattico con il cambio in panchina: “Mi trovo bene e stiamo facendo bene. L’ultima partita non abbiamo preso gol e vogliamo continuare a crescere e a migliorare. Ci teniamo a fare bottino pieno per i nostri tifosi che ci spingono tanto, soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo fatto prestazioni importanti contro grandi squadre in casa, magari manca la vittoria e non vediamo l’ora che arrivi". Ha poi aggiunto in merito alla gara con il Torino, che arriva sabato a Marassi, dove il Genoa non ha ancora vinto. Vogliacco ha infine concluso con un pensiero per il centrocampista viola Bove: "Ci ha dato un grande spavento. Siamo contenti delle ottime notizie che stanno arrivando: gli siamo vicini, è un ragazzo serio, fortissimo, in gamba e non vediamo l’ora che torni presto in campo".