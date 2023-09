Verso Salernitana-Torino: Dia non è ancora tornato. La società lo diffida

Manca sempre meno a Salernitana-Torino , match valevole per la quarta giornata di Serie A, che si disputerà lunedì 18 alle 18:30. Come già raccontato in precedenza, l'avversaria dei granata sta vivendo un periodo particolarmente movimentato, a causa della frattura avvenuta verso la fine del calciomercato, con l'attaccante senegalese Boulaye Dia . Il giocatore dopo aver lasciato Salerno per aggregarsi alla propria nazionale non ha fatto ritorno ed ha dichiarato di non poter rientrare in Italia per motivi personali.

Caso Dia: gli ultimi aggiornamenti

Nel corso delle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti, che dimostrano come il caso Dia non sembri ancora vicino ad una risoluzione. Secondo Salernitananews anche ieri Morgan De Sanctis ha alzato il telefono per chiarire con l’agente dell’attaccante. La Salernitana vuole tempistiche sul rientro che doveva avvenire già tre giorni fa, dall’entourage però non arrivano rassicurazioni. Dia non può tornare in Italia per problemi personali e non dà indicazioni temporali sul suo rientro a Salerno. I dialoghi diretti con il calciatore sono ridotti al minimo, gli unici interlocutori della Salernitana sono gli agenti. Il club granata è naturalmente sorpreso dall’atteggiamento di Dia, che si è chiuso, e teme possano esserci sviluppi non favorevoli al club. Da parte della società sono già partite lettere di convocazione e diffide verso il calciatore. Ora il trio Iervolino-Milan-De Sanctis sta vagliando una strategia per accelerarne il rientro. Stamani si sono incontrati e il briefing è proseguito a pranzo. Sono ore di intenso lavoro e riflessioni assieme anche ai legali granata. Il presidente non transige: regole e contratti vanno rispettati. Se Dia continuerà a non presentarsi rischierà pesanti decurtazioni di stipendio. Si attendono aggiornamenti.