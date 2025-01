Verso Torino-Juventus: Thuram brilla nella cupa mediana di Thiago Motta

Il centrocampo bianconero, reparto profondamente rivoluzionato in estate con gli arrivi di Koopmeiners dall'Atalanta, Douglas Luiz dall'Aston Villa e Thuram a parametro zero, l'unico vero insostituibile è Manuel Locatelli - l'unico insieme a McKennie e Fagioli ad essere rimasti dallo scorso anno - che quest'anno è stato riesaltato dal gioco di Motta. Un gioco, quello bianconero, che tuttavia fatica ad esprimersi ai livelli sperati anche e soprattutto a causa delle deludenti prestazioni di 2 dei 3 grandi acquisti che sulla carta avrebbero dovuto comporre il centrocampo titolare. Koopmeiners è una delle grandi delusioni in casa Juventus per via del suo rendimento al di sotto delle potenzialità viste appena un anno fa in maglia bergamasca: per lui solo 2 gol e 3 assist in 21 presenze in tutte le competizioni. Solo nelle ultime settimane l'olandese è salito di giri riuscendo a far intravedere quel giocatore che ha convinto Giuntoli e Motta a fare carte false per lui.

La grande delusione è invece il brasiliano Douglas Luiz, giocatore tutta tecnica e fantasia che però non ha mai trovato l'alchimia con l'allenatore: l'ex Aston Villa ha faticato a trovare la giusta collocazione in campo ed è sempre apparso in ritardo di passo rispetto ai ritmi del nostro calcio. Motivo per cui Motta lo ha impiegato solo per 354' e gli ha spesso preferito Fagioli, McKennie - che per la sua duttilità tattica è stato spesso impiegato anche altre zone del campo - e soprattutto Thuram. Il brasiliano, anche a causa di un infortunio che ha ne rallentato la condizione atletica, è indietro nelle gerarchie di Motta e per lui si parla anche di alcune sirene di mercato che lo rivorrebbe in Premier League. L'uomo in maggior forma e quindi anche quello da tenere più sotto controllo è senza dubbio Thuram: il francese è arrivato a Torino a zero e fin qui anche in rapporto qualità-prezzo è la nota lieta del centrocampo bianconero. Per lui non parlano solo le 23 presenze stagionali, 2 assist e 2 gol segnati, ma soprattutto le prestazioni che non vengono rilevate dai match analyst: la presenza dell'ex Nizza si sente in mezzo al campo, abbina quantità a qualità in tutte le zone del campo e nell'ultima in campionato contro la Fiorentina si è anche sbloccato con una doppietta.