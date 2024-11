Effetto notte

L'aspetto più triste è che per tanti di questi tifosi (moltissimi dei quali diversamente giovani) non vale più neanche la pena di contestare le scelte insensate della società o incavolarsi per le partite perse senza scendere in campo. Per chi ha avuto la fortuna di vedere sprazzi di vero Toro, troppa è la distanza con l'attuale ectoplasma privo di storia, mito e valori. In tanti quindi decidono di non farsi il sangue amaro ad ogni mercato e ad ogni partita, e soprattutto di non voler più assistere al balletto ormai trito e di dubbio gusto di dichiarazioni sempre uguali, sempre infarcite di scuse e tese ad evitare ogni ammissione di responsabilità per vent'anni di mediocrità senz'anima e senza nerbo. Il leitmotif che serpeggia tra molti di coloro che per decenni hanno vissuto a pane e Toro è: ''adesso basta, non ne vale più la pena; ne riparliamo se e quando ci saranno cambiamenti radicali''. Difficile criticare questa rassegnazione, mista alla constatazione che niente é destinato a cambiare senza un passaggio di mano della società, che sembra poco probabile in questo momento. Resta pero' l'amaro in bocca perchè ogni tifoso che chiude la sciarpa di Amsterdam o la maglia della Sweda nel cassetto è un pezzo di Toro che si perde, è un brandello d'anima che si strappa controvoglia. Questa tendenza al disimpegno illustra l'errore più grave fatto da questa società fin dal primo momento: considerare i tifosi come un male da sopportare per rimpinguare le casse, e non come una risorsa a cui attingere per creare la narrativa, il background e il brand della rinascita granata. Nessuno puo' sapere al momento come evolveranno le cose. Di certo nell'arco degli ultimi venti anni il Toro ha visto una riduzione considerevole del numero di sostenitori, dovuta soprattutto alla mancanza di ricambio generazionale. La tendenza è allarmante, e se a questa si dovesse aggiungere un ampio disimpegno dei tifosi più avanti con gli anni, si profilerebbe all'orizzonte un crepuscolo granata difficile da evitare.