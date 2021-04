Toro, contano di più le statistiche o il cuore?

Il Granata Della Porta Accanto / Il derby dimostra che da qui alla fine ogni partita può stravolgere ciò che la classifica ha detto finora

Peraltro al momento il tecnico granata viaggia a 1,1 punti a partita, una media che avrebbe garantito una salvezza tranquilla con 42 punti di proiezione finale se fosse stato in panchina dall'inizio della stagione, ma che al momento proietta il Toro a 35 punti a fine anno, una quota non sufficiente per salvarsi. È chiaro che la squadra dovrà pescare dei jolly vincendo almeno una o due partite in più di quelle che ci si aspetta se vorrà mantenere la categoria. Ma è proprio qui il punto. Quanto contano queste statistiche? Quanto ha senso nel calcio ciò che è stato di fronte a ciò che sarà? Il calcio è tutto fuorché una scienza esatta ed ogni partita fa storia a sé. Da qui a fine stagione ogni partita può essere differente da ciò che il campionato ha detto finora o la classifica mostra: entrano in ballo le motivazioni, gli stati di forma diversi, gli uomini out per Covid, tutti elementi che possono inclinare il piano dei pronostici verso l'inaspettato. E poi c'è l'aspetto psicologico che nello sport di alto livello è una molla primaria nel determinare le prestazioni. Nicola sta lavorando sulla tattica, come ci ha tenuto ha sottolineare lui stesso nel post derby, ma sta facendo un indispensabile lavoro anche sulla testa dei suoi giocatori come dimostra il nuovo ruolo che ha ritagliato per Verdi provando a dargli nuovi stimoli (anche se personalmente sono scettico sul fatto che il ragazzo possa fare un salto di qualità nelle sue scarsissime prestazioni). Il pareggio con la Juve, più che per il punto in sé (sebbene a fine stagione anche solo un punto in più può fare la differenza…), è importante perché ha lasciato la convinzione che questa squadra può strappare risultati positivi con chiunque in queste ultime dieci partite. La squadra, con tutti i suoi limiti, sta dimostrando una maggiore solidità, anche mentale, e sembra in effetti più disposta a soffrire e a lottare senza cedere di schianto come accadeva con Giampaolo. In fondo se il coraggio non lo si può dare a chi non ce l'ha, come sosteneva il Manzoni ne I promessi sposi, almeno un po' di cuore Toro pare che Nicola stia pian pianino trasferendolo alla sua truppa. E alla fine della fiera porterebbe essere l'arma in più per salvarsi, in barba a tutte le statistiche.