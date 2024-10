Si sbloccano i granata, ma che paura

Questo è proprio un anno folle per il Toro. Abbiamo già commentato più o meno in tutti i modi i (troppi) lati negativi della squadra, che non finisce di stupirci. Era da oltre un mese che il Toro non vinceva una partita, dal 3-2 del 20 settembre a Verona. Poi tre sconfitte di fila in Campionato e una in Coppa Italia. Ora il Toro è tornato alla vittoria, ma decisamente al cardiopalma. Il 1° tempo in casa contro il Como è stato letteralmente inguardabile, con i ragazzi di Vanoli completamente terrorizzati di perdere per l'ennesima volta. Incapaci di costruire gioco, preoccupati di subire e di perdere quella dannatissima concentrazione che è una delle croci della nostra squadra. Poi, nella ripresa, siamo partiti bene, palesemente strigliati e caricati nell'intervallo dal mister. Ma dopo venti minuti tutto è svanito e il Toro si è smarrito di nuovo.