Toro: rosa scarsa. L’unica speranza è che ce ne siano tre peggiori

Quella con il Napoli capolista non era certo la partita della riscossa per il Toro. Peraltro, si è visto anche un discreto gioco da parte granata nel 1° tempo. Ma, alla lunga, le differenze di organico e di qualità ovviamente pesano. Tra le cose che non hanno funzionato, da segnalare ovviamente gli zero tiri in porta, i due gol divorati (quello di Adams al 4' e quello di Coco, raccapricciante) e il fatto che abbiamo giocato fuori casa. La Maratona, infatti, ha praticamente solo contestato Cairo (tranne in tre/quattro occasioni) e per oltre 90' si sono sentiti solo i napoletani. Tre miracoli di Milinkovic-Savic ci hanno risparmiato una sconfitta ancora più pesante, che, alla fine, si è limitata allo 0-1. Otto sconfitte nelle ultime dieci, solo un gol segnato nelle ultime cinque con appena un punticino racimolato. E ora, due trasferte toste con dirette concorrenti: a Genova e a Empoli, Probabilmente non è più tempo di perdere tempo in grandi analisi. L'unica da fare è questa: la rosa del Toro è scarsa. Ma scarsa scarsa scarsa. La speranza, al momento la sola speranza, è che in questa Serie A ce ne siano tre peggiori. E dire che domenica, finalmente, abbiamo anche approcciato la partita nel migliore dei modi. Se lo avessimo fatto contro il Monza, probabilmente avremmo vinto. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, tranne sotto porta, ma poi nel secondo abbiamo giochicchiato senza essere mai pericolosi. Ora dobbiamo metterci in testa che ogni match è una finale per non retrocedere. Solo così possiamo sperare.