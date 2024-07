Saul Coco, l’Hugh Glass granata

Hugh Glass, il personaggio del pluripremiato film Revenant - Redivivo, per quanto sembri l'eroe inventato da un autore fin troppo fantasioso, è realmente esistito. Era una guida, vissuta negli Stati Uniti tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento: trascorse i suoi anni in modo, a dir poco, avventuroso e sopravvisse più volte a morte certa. Scampò a combattimenti contro i nativi americani, durante i quali i suoi compagni cadevano come le mosche; venne assalito e dilaniato da un orso, abbandonato in fin di vita in territorio ostile senza armi né viveri. Percorse centinaia di chilometri solo come un cane, esposto ad ogni sorta di disastro fisico e morale. Eppure, a dispetto della logica, trovò la forza per sopravvivere e divenne l'emblema di colui che, non arrendendosi mai, vince perfino l'inesorabile. DiCaprio, il protagonista, si aggiudicò il sospirato Oscar alla sesta nomination, lui pure una specie di sopravvissuto alle scelte dell'Academy, che sembrava essersi accanita contro negandogli con una certa pervicacia la statuetta per ben cinque volte.