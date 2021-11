Il Torino in casa vince, ma la gente non va allo stadio

Ha colpito in negativo la quota spettatori di ieri sera: solo 7034 paganti per Torino-Udinese

Il Torino, in casa, vince spesso e quasi sempre gioca bene. Ma lo fa senza il suo pubblico. Ha colpito in negativo la quota spettatori di ieri sera: solo 7034 paganti. Sarà che un lunedì sera di novembre con la pioggia non invoglia a uscire di casa, ma anche nelle altre partite non si sono mai superati i 10mila spettatori, con uniche eccezioni i match contro la Juventus (ovviamente con tanti tifosi bianconeri sugli spalti) e contro la Sampdoria (ma il Torino aveva portato 4mila ragazzini delle Academy allo stadio). Insomma, il limite di capienza imposto causa Covid (75%) non è mai stato nemmeno sfiorato. La squadra di Juric, per quello che sta proponendo in campo, sta facendo la sua parte per riavvicinare la gente, ma la piazza reagisce freddamente (e anzi, in alcuni casi si organizzano contestazioni: ma la squadra è espressione della società sempre, quando perde e quando vince). Il tema ha sicuramente molte sfaccettature ma va analizzato. Da parte nostra, per ora, una constatazione: andare a vedere il Torino in casa è stato raramente consigliabile come quest’anno.