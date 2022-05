L’Europa, un’ossessione malata

La stagione 2021/2022 è stata quella della ripartenza. Gettate solide basi che vanno completate col mercato estivo

“Abbiamo fatto un campionato bellissimo. Ma mi prendo la responsabilità di dire che l’anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio. Il Torino deve fare qualcosa in più. La gente ha questa passione, questa ossessione malata, di andare in Europa. Io voglio provarci, questo è sicuro, perché la gente ne ha bisogno”. Con queste parole Ivan Juric ha chiuso il suo primo anno al Toro. Un anno positivo, da 7 pieno, perché ha rispettato in pieno le aspettative. Dimenticata la lotta per non retrocedere, che non si confà alla storia del Toro – nemmeno di quella dell’era Cairo -, è stata creata una squadra precisa e riconoscibile per carattere, identità, modo di giocare. Una squadra che scende in campo per essere protagonista su ogni campo e che non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno.