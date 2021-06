Milinkovic-Savic primo portiere del Torino? Sarebbe un grande azzardo

Editoriale / La sua conferma (una scelta che pare ascrivibile più al ds Vagnati che al tecnico Juric) può essere più facilmente giustificata se si pensasse a lui come secondo portiere

Vanja Milinkovic-Savic è sbarcato al Torino nel 2017, nel momento in cui il Torino sapeva di dover ridisegnare il parco portieri della stagione successiva (Joe Hart era in prestito, Daniele Padelli aveva il contratto in scadenza). Lo pescò l’allora direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi dai polacchi del Lechia Danzica a stagione non ancora finita, facendogli firmare un quadriennale. Tuttavia sempre in quell’estate il Torino si cautelò portando a casa a parametro zero Salvatore Sirigu, uno dei colpi di mercato più riusciti degli ultimi anni.

Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, va detto molto onestamente che in questi quattro anni non ha dimostrato sul campo di poter essere affidabile come portiere titolare del futuro granata. Per farlo maturare il Torino lo ha mandato in prestito in tre diverse occasioni: Spal (Serie A), Ascoli (Serie B) e Standard Liegi (Serie A belga). In nessuna di queste esperienze il serbo è riuscito ad affermarsi come portiere titolare. Mentre al Torino in questo quadriennio ha raccolto 12 presenze, di cui la maggior parte nel campionato appena concluso (8 partite). Sono state prestazioni in cui Vanja non ha purtroppo convinto tutti gli scettici. Si ricordano soprattutto una buona partita contro la Roma, un’uscita a vuoto con l’Udinese in cui il giocatore bianconero Molina sbagliò un gol a porta vuota e un grave errore in Bologna-Torino (palla sotto le gambe sul tiro da lontano di Barrow) che poteva pesare molto sul destino della squadra.