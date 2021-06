Torino, pronto un triennale per Milinkovic-Savic: investitura per la titolarità

Ormai mancano solo i dettagli. Si tratta anche per Mirante che sarebbe il classico secondo portiere di esperienza

Il Torino è pronto a investire su Vanja Milinkovic-Savic . Sul tavolo un contratto triennale per il portiere serbo, classe 1997, che nell'ultima stagione tra Serie A e Coppa Italia ha accumulato 8 presenze totali. Come anticipato un paio di settimane fa da Toro News , il club di Urbano Cairo sembra intenzionato a dare fiducia a Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione, la prima con Ivan Juric in panchina. Il contratto del fratello di Sergej, apprezzato centrocampista della Lazio, scadrà il 30 giugno e dunque le parti stanno trovando un accordo per proseguire insieme il matrimonio (appaiono molto vicine e a giorni dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo fino al 2024).

Tre anni di contratto per Milinkovic-Savic avrebbero un significato non indifferente per svariati motivi. In primo luogo appaiono una vera e propria investitura da parte del Torino su di lui, a maggior ragione se, come sembra probabile a oggi, Salvatore Sirigu lascerà il club granata durante l'estate. Pertanto, la mossa di mercato del Torino sembra andare nella direzione di puntare su Milinkovic-Savic come portiere titolare per la stagione 2021/2022. Una scelta che, naturalmente, la dirigenza granata avrà avvallato insieme al nuovo tecnico Juric. Come riportato ieri su queste colonne, il Torino sta lavorando anche per il 38enne Antonio Mirante, che, in caso di rinnovo di Milinkovic-Savic, diventerebbe il classico secondo portiere d'esperienza, in grado di garantire l'adeguata sicurezza quando verrà chiamato in causa. Sul fronte portieri, perciò, molte cose bollono in pentola. La prima pedina che potrebbe spostarne altre sarebbe proprio il rinnovo di Milinkovic-Savic, ormai sempre più certo.