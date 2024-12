Ora la salvezza non passi in secondo piano

Nel mare di indiscrezioni, indizi più o meno solidi e fake news di questi giorni c’è un piccolo dettaglio che non può passare in secondo piano: il Torino è pienamente coinvolto nella lotta salvezza dopo aver perso otto volte nelle ultime dieci partite. A voler essere costruttivi e ottimisti, contro il Napoli la squadra di Vanoli ha dato segnali di vita, come già era successo nella partita precedente contro il Monza, ma i punti fatti restano sempre pochissimi e da qui alla fine del girone di andata c’è un filotto di partite senza big in vista. Adesso il Toro non può più sbagliare e deve fare punti per davvero, in modo da arrivare al giro di boa almeno a 20-22 punti. Il momento è delicato e, come tale, richiede unione di intenti. Chi pensa che i giocatori siano impermeabili a ciò che succede intorno è fuori strada. Non si può mettere in secondo piano ciò che succede all’interno del rettangolo verde: mettere in sicurezza la categoria deve essere la priorità di tutti. Auspichiamo che chi deve prendere decisioni le prenda, se ci sono i presupposti, o altrimenti che provveda al più presto, e concretamente, a fare gli interventi che servono; e che l’ambiente nel suo complesso torni a remare dalla stessa parte con tutte le sue componenti. Perché il clima delle ultime settimane davvero non fa bene a nessuno.