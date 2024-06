Mirella Loik ricorda Angela Marello: “Granata anche nei momenti più difficili”

Quando ho letto il Necrologio sul giornale 'La Stampa' per la perdita della cara Signora Angela Serra Marello, preparato dalla famiglia, in cui la Signora Angela veniva ricordata per la sua "anima allegra e ottimista", ho pensato immediatamente a suo marito - il Signor Angelo Marello - che è stato il proprio compagno per tanti e tanti anni, condividendo con lui lo stesso spirito altrettanto "allegro e ottimista". Non conoscevo di persona la Signora Angela, ma sapevo che anche lei era tifosa del Torino, e come suo marito ha con lui conosciuto più di me quella squadra perchè nati prima, e seguìto direttamente le imprese della grande formazione granata perita nel tragico incidente aereo di Superga del 1949 (tra cui mio padre Ezio Loik). Angela e Angelo hanno comunque sempre continuato ad essere tifosi dei Granata, anche nei momenti più difficili del dopo-Superga, senza mai perdere l'entusiasmo vero la loro squadra, con attenzione e speranza di tempi migliori, che anche il Torino - come altre squadre - ha nel tempo periodicamente ritrovato. Questi sono i miei ricordi alla memoria della Signora Angela, per il suo Angelo, che è stato il suo marito con il quale sempre in accordo affidavano la loro filantropia non solo verso lo Sport, ma anche verso le necessità dei più deboli, in modo generoso e silenzioso. Il mio grande affetto, caro Signor Marello.