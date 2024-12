Mentre il gialappesco errore di Coco col Napoli continua a fare il giro del web, il Toro insiste nel meritare il titolo ad honorem di squadra ''mai dire gol'' del campionato. Le due sparute reti nelle ultime sette gare (di cui una regalata graziosamente dal Como) offrono uno spaccato inesorabile della pochezza dell'attacco dopo l'infortunio di Zapata. Ma a far scuotere la testa ai tifosi non sono solo gli avanti: è l'insieme della squadra che mostra i segni di una pochezza disarmante. Anche con il Genoa si è assistito ad una gara da bassa classifica, con giocatori (e allenatore) votati a non prenderle e a cercare almeno un punticino. La cosa più preoccupante è che il deficit è a livello mentale, fisico e tecnico. A livello mentale si avverte chiaramente l'assenza di uomini-leader in campo: tutti si limitano solo a svolgere un mesto compitino, in un desolante andirivieni della palla tra difensori, portiere e laterali che quasi fa ricordare con rammarico gli infinito scambi all'indietro dell'era Juric. Dal punto di vista fisico la pochezza è evidente soprattutto a centrocampo, dove contrasti vincenti e anticipi sono ormai merce rara, e il recupero alto della palla è praticamente inesistente.

Il gap tecnico è ormai assodato, soprattutto sulle fasce, dove Pederson e Sosa hanno mantenuto (purtroppo) le promesse di giocatori da categoria inferiore e ai margini della rosa nelle squadre precedenti, e dove Linetty e Gineitis continuano a timbrare il cartellino da spettatori non paganti. Anche la difesa non si fa mancare le sue carenze strutturali, con Maripan ormai retrocesso a panchinaro, Walu perso in ruoli inediti e inadeguati e Coco tornato alla sua dimensione naturale di giocatore proveniente dalla bassa Liga spagnola. Un altro problema che si evidenzia con il trascorrere delle gare (e l'emorragia di punti) è la poca dimestichezza di Vanoli con la massima serie. Il circolo vizioso in cui si è infilato il Toro richiederebbe una presa di coscienza immediata e un trattamento d'urto in termini di formazione e modulo di gioco. Il mister sembra invece non aver preso atto dell'incombente minaccia del fondo classifica, oppure, ipotesi ancor più grave, non è in grado di trasformare questo mucchio eterogeno e mal assortito di onesti (e spesso mediocri) pedatori in un gruppo cosciente di doversi salvare con il coltello tra i denti e la bava alla bocca. Nell'analizzare i problemi in campo e negli spogliatoi, si deve pero' riconoscere che le vere responsabilità non sono nè sul terreno di gioco nè sul campo di allenamento. Un mercato estivo in uscita incomprensibile e ingiustificabile ha fatto a pezzi quanto di buono era stato costruito da Juric, mentre il budget ristretto, la mancanza di capacità di scouting e la poca abilità di reclutamento hanno portato a sostituire i partenti con giocatori non all'altezza.