Rossetti, Libonatti e un record singolare

Torna l'appuntamento con "Nel segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin

Lo sapevate che Guido Rossetti e Julio Libonatti si sono resi responsabili di un record davvero singolare? Oltre a essere i celebri componenti del trio granata (con Baloncieri come terzo) degli anni Venti, hanno saputo balzare agli onori delle cronache per un altro aspetto di non trascurabile importanza. Rossetti e Libonatti sono due giocatori che, nel Torino, vantano il maggior numero di occasioni in cui hanno realizzato un grappolo di reti nella stessa partita. Nello specifico, Rossetti si qualifica con 6 gol fatti nella stessa partita, in occasione di Torino-Livorno. 5 gol in due occasioni, prima durante Torino-Triestina, e poi durante Torino-Livorno. 4 gol in quattro occasioni: Torino-Brescia, Torino-Reggiana, Torino-Dominante e Torino-Casale. Libonatti, invece, si attesta a quattro gol realizzati in sei incontri, prima con il Torino-Brescia, poi con il Torino-Sampierdarenese, Reggiana-Torino, e poi Torino-Napoli, Torino-Triestina e Torino-Prato. Julio Libonatti esordisce con la maglia granata il 4 ottobre 1925 contro il Brescia, portando il Toro a vincere per 4 a 3. Il suo senso del gol e il gioco elegante, pratico e intelligente, gli permette di comportarsi come se il pallone fosse un naturale prolungamento della sua costituzione fisica. Fuori dal campo Julio è un carattere vispo, allegro, incapace di pensieri negativi.