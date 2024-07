Rampanti: “Buongiorno al Napoli? Come dargli torto”

“Una buona operazione. Ma dispiace perché questo ragazzo poteva rappresentare il Torino per anni. Detto questo, è stato ceduto bene, ora bisogna vedere come il Torino si rinforzerà con i soldi che arrivano. Vedremo come si muoverà Vagnati, che indicazioni ha dato l’allenatore. Non è facile parlarne adesso, dobbiamo aspettare e valutare cosa accade”.

“Bisogna vedere quando rientra Schuurs per capire cosa serve in difesa, ma in ogni caso c’è un vuoto importante da riempire; io starei molto attento nel valutare Dellavalle, che è un difensore che ha nelle corde pure dei gol. Per il resto occorre sicuramente un esterno sinistro che possa fare la differenza rispetto a chi ha giocato in quel ruolo finora. E poi spero proprio che, dato via Buongiorno, almeno Bellanova rimanga, se no sarebbe grave. In mezzo farei comunque qualcosa, e poi serve risolvere i problemi in avanti. Non so se si possa ancora puntare su Pellegri, è un grosso punto interrogativo e a questo punto lo è anche Sanabria. L’unica certezza è Zapata. La squadra potrebbe essere rivoluzionata. Bisogna vedere cosa riuscirà a fare Vagnati. Cedendo Buongiorno a inizio mercato, il tempo c’è. Quindi occorre capire chi può arrivare”.