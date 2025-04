Pasquetta granata, partita o grigliata

Da qualche angolo della mente è sbucato un ritornello sentito da bambino e rimasto lì, incagliato nella memoria: "Una gita sul Po, popopopo, una gita sul Po, oh yeah. Non è andare in America né in Unione Sovietica. Costa poco però, popopo". Successo del cantautore campano Gerardo Carmine Gargiulo, divenne un tormentone all'inizio degli anni Ottanta. Rileggerne il testo oggi, riporta a giorni meno pretrenziosi degli attuali, a gite fuori porta con partenze alle prime luci dell'alba, a uomini che avevano voglia di divertirsi anche "sotto un sole artificiale, forse un poco infreddoliti". Fra tre giorni sarà Pasquetta, data destinata ad assecondare la voglia di scappare dalla città, magari per farsi una bella mangiata. L'allegria di una partenza lampo travolgerà tutti. O quasi tutti... I tifosi del Toro saranno convocati per assistere alla partita contro l'Udinese proprio il lunedì dell'Angelo 2025 alle ore 12,30. Nell'orario canonico in cui milioni di italiani metteranno le gambe sotto la tavola e daranno inizio all'abbuffata, noi dovremmo starcene tutti allo stadio, digiuni e felici. Chissà chi lo ha escogitato questo orario perlomeno eccentrico.