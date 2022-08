Pasta del capitano

Torna Prima che sia troppo Tardy, la rubrica di Enrico Tardy: "Ebbene, caro Sasa, il tuo contratto scade tra due anni, non domani, ed é un contratto da te sottoscritto senza coercizione o raggiro"

Enrico Tardy

Tre bei puntazzi in salsa brianzola hanno allietato il nostro ferragosto pallonaro dopo un periodo travagliato conclusosi con l'esclusione dalla partita del capitano Lukic. I nostri commenti in proposito posso avere come unici riferimenti dati inconfutabili e non certo le parole dette o riferite in ambito privato.

Ebbene, caro Sasa, il tuo contratto scade tra due anni, non domani, ed é un contratto da te sottoscritto senza coercizione o raggiro. Tu hai certamente onorato gli impegni facendo buone gare, ma chiuderei qui il discorso. Così di regola funziona: si è ben pagati per fare buone prestazioni. Anche tu, come illustri predecessori, percepisci che il grande calcio ti stia attendendo con ansia? Al congruo prezzo quella è la porta e arrivederci.

Fatta questa premessa e tralasciando gli sfinenti imbarazzi societari, torniamo a parlare di campo. Abbiamo giocato una discreta gara, considerando gli undici scesi in campo ed i modesti e sopravvalutati sfidanti. Come già scritto in passato, Juric, pur con i suoi limiti caratteriali, è il nostro paracadute nella confusione generale. Radonijc ha qualità, il russo ha realizzato un gol con un tocco poco banale anzi sapiente, Ricci ha lavorato tanto e bene come pure "udite,udite" Aina...

E tre punti sono in cascina. Nessuna illusione, ma in molti di noi, albergava il timore di uno stordimento della squadra ed invece, come quasi sempre sotto la guida di Juric, i calciatori hanno corso e lottato dimostrando compattezza. Ora abbiamo urgenza di normalità e calma. Il calcio italico, già di fatto fallito, avrà da saldare iva, contributi e ritenute sospesi per tutto il 2022, occorrerá una gestione virtuosa ed intelligente. Vedremo chi sopravviverà. Non è certo questa vittoria a cancellare la sfilza di intollerabili obbrobri comportamentali e strategici di dirigenti e calciatori ai quali abbiamo dovuto assistere allibiti, ma le vittorie per noi tifosi sono balsamo curativo contro tutto e tutti.