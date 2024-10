El primero (Cit. Maripan)

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Enrico Tardy 9 ottobre 2024

La stagione del torello si sta ingarbugliando. Sconfitti a San Siro con altri tre gol sul groppone, abbiamo perso il nostro uomo più rappresentativo e produttivo sotto porta quanto meno per tutta ala stagione (auguri Duvan). Cosa accadrà è difficile dirlo e soprattutto prevederlo, certo è che ora il campionato si complica. Contro l'Inter, in dieci per 70 causa l'amichevole massaggio cileno di Maripan a Thuram, abbiamo dimostrato poco e non ha neppure senso stare lì a perdersi in chiacchiere sterili.

La gara era già complicata in parità numerica figuriamoci con un uomo in meno. I problemi purtroppo sono numericamente in crescita: la difesa è modesta, i nuovi innesti fanno fatica e dimostrano gravi lacune, in attacco siamo (eravamo) discretamente efficaci ed ora abbiamo perso il calciatore migliore, la metà campo è poco propensa alla fase di "filtro". Possiamo anche aggiungere al gustoso quadretto le dichiarazioni del direttore sportivo sull'operazione Adams tese a certificare pubblicamente il ruolo di "passaggio" al Toro di qualsiasi calciatore di medio-buon livello: e pensare che noi tifosi ne eravamo all'oscuro... Fino a dieci giorni eravamo in testa al campionato e nel giro di pochi giorni la nebbia intorno al torello si è infittita: che cosa è accaduto? Difficile essere equilibrati perché la squadra non ha ancora un'impronta chiara, un gioco riconoscibile, alterna buone cose ad errori e svarioni gravi.

Come punti in classifica ne abbiamo più che lo scorso anno, dunque dovremmo essere meno pessimisti, ma l'odorino di bruciato è arrivato rapidamente alle nostre narici... Sperare in Karamoh è impresa mistica, ma noi ci proveremo, d'altro canto nel ventennio cairota abbiamo fatto lungo tirocinio nel settore.

