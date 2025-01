Il sussulto

Il torello disputa un derby con orgoglio e volontà e porta casa un punto che, visto l'aria che tira, non dispiace. Si è trattato di uno dei migliori derby disputati durante il "ventennio", ci vuol poco direte voi, in effetti, dico io, in ogni caso l'intensità è stata differente rispetto al passato ed anche la ricerca della vittoria non ha avuto sosta.

Il nostro livello tecnico ci impedisce di godere più di tanto del risultato in quanto i tiri in porta rimangono un miraggio così come le azioni da gol. Consoliamoci, oltre che con un modulo di gioco più consono alle qualità dei singoli, con la prova di carattere e con il transfert tecnico-calciatori per la prima volta totale.

Rimaniamo in zone di classifica pericolose e con 6 punti meno dello scorso torneo e due vittorie nelle ultime 16 gare. E dire che la proprietà ha una indefessa volontà di rafforzare la squadra! Accecato dal tifo non me ne ero accorto, non avevo colto nelle cessioni estive e negli eclatanti acquisti questo precipuo obiettivo, così come non avevo intuito che l'attendismo attuale fosse finalizzato a colpi pirotecnici (per consuetudine noi non attendiamo mai l'ultimo secondo mercato...). Il Toro non comprerà calciatori in ragione di un bilancio in perdita, lo sanno anche i sassi, eventualmente solo prestiti con diritto di riscatto salvo