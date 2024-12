Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "L'importanza della vittoria contro l'Empoli è assolutamente vitale, dopo un lungo periodo fatto di sconfitte e risicati pareggi..."

Enrico Tardy Columnist 16 dicembre - 22:19

L'importanza della vittoria contro l'Empoli è assolutamente vitale, dopo un lungo periodo fatto di sconfitte e risicati pareggi siamo riusciti a portare casa questo successo concludendo per la seconda gara consecutiva senza subire reti.

La gara è stata risolta da una prodezza di Adams, finalmente un nostro calciatore spariglia le carte con una giocata unica e decisiva come già aveva fatto Njie contro il Como. La gara in sé e per sé è stata equilibrata con qualche occasione da gol

per entrambe le squadre e con il torello un minimo più vivo dopo un inizio di gara complicato. Difensivamente, seppur con una cifra tecnica di reparto modesta, è stata trovata un quadratura che consente intravvedere una minima organizzazione e affidabilità. Nulla di straordinario, ma almeno sono stati individuati dei titolari. In avanti il problema è significativo e il discorso non può prescindere dall'assenza di Duvan, una vera sciagura considerato anche il carisma del colombiano.

Ad oggi combiniamo pochino proprio per l'assenza di un calciatore che svolga i compiti di Zapata e con le sue caratteristiche. A gennaio sappiamo già arriverà un prestito con o senza diritto di riscatto dunque sarà una toppa e nulla più, l'augurio è che sia almeno funzionale al nostro gioco. In lento miglioramento Sosa, qualche timido segnale da Vlasic, l'augurio è che, se non altro per un maggiore entusiasmo, anche altri crescano nelle prestazioni. Siamo quasi a metà percorso ed il mattone della vittoria di Empoli risulterà decisivo. Occorrerà soffrire, ma quando mai noi non soffriamo...?!

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.