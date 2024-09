Scricchiolii

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Enrico Tardy Columnist 30 settembre - 21:53

Ho assistito allo stadio a tre gare interne del nuovo Torello Vanoliano, la coppa l'ho vista in tv, e debbo dire che non ci ho capito molto. Abbiamo assunto Vanoli con l'idea di proseguire il filone di un calcio aggressivo (così disse Vagnati) teso ad un celere recupero palla ma io nel toro attuale questa attitudine non l'ho vista. Debbo dire che ad oggi il Toro gioca senzadubbio in maniera molto più simile al calcio di Ventura fatto di posizionamento, intercetto di palloni, occupazione degli spazi, attesa. Difensivamente, al momento, ricalchiamo il Toro modello Giampaolo, poca attitudine a marcare in maniera tradizionale preferendo un lavoro di reparto rispetto all'uomo contro uomo, ad oggi però solo intravisto in brevi fasi di partita.

In attacco abbiamo alcune soluzioni in più rispetto al passato, infatti realizziamo più gol (sempre che Sanabria decida di partecipare alle partite), certo è che i cross dal fondo rimangono un miraggio. Abbiamo raggranellato 11 punti e dobbiamo tenerceli stretti, diciamo che i pasticci del mercato iniziano ad emergere. Adams e Coco sono due acquisti funzionali, non qualitativamente straordinari ma centrati, Sosa e Pedersen per ragioni differenti per ora mi paiono sotto il livello della sufficienza: il primo è passivo e perennemente rivolto verso la propria porta , il secondo invece è molto dinamico e propositivo ma difensivamente modesto e confusionario, il cileno ed il polacco in difesa arricchiscono la truppa dei centrali di piede destro ma paiono un po' lenti per essere spostati sul centro destra, insomma, un po' di confusione.

Sul centro sinistra poi abbiamo solo Masina... La gara di coppa e questa con la Lazio impongono un rapido mutamento di rotta per non intristirci. Sinceramente ritengo che prendiamo gol con una facilità molto allarmante e non prendere gol, ossia avere una buona difesa, nel calcio rappresenta un ottimo inizio. Il tecnico fa ciò che può, non mi faccio infinocchiare dal giochetto di spostare sull'allenatore responsabilità di altri, mi auguro solo che seguendo la sua idea di calcio Vanoli riesca a far quadrare la situazione in maniere decente. Il caveau è stato rimpolpato di lingotti, un po' di acquisti rigorosamente a basso costo sono stati fatti, un bel campo sintetico è stato inaugurato, quindi non ci resta che esclamare come Pippo Franco in suo indimenticabile brano: che figo!

