Rampanti: “Il Torino e il difficile lavoro di Vanoli”

Serino, che partita è stata Fiorentina-Torino? “Va considerato che i granata hanno incontrato una squadra in netto calo di condizione. Non è la Fiorentina che eravamo abituati a vedere fino a poco tempo fa. Con la perdita di Bove ha avuto un contraccolpo incredibile. In quella squadra era un giocatore essenziale. E quindi i viola non sono più una squadra che ambisce ai primi posti in classifica, ora si può pensare che possa scivolare verso il basso in classifica. A volte, si pensa giustamente che i giocatori fondamentali sono quelli che fanno gol, come lo era Zapata per il Torino, ma a volte lo è anche chi gioca in altri ruoli, Bove è uno di questi”.