Vanoli ha fatto il massimo, ora va aiutato

Paolo Vanoli le ha provate tutte. Ha fatto probabilmente il massimo possibile per rianimare una squadra povera di valori, costruita non bene e devastata dalla batosta psicologica e tecnica dell’infortunio di Duvan Zapata. Dopo il derby contro la Juventus di novembre, la squadra era totalmente assente e apatica, elettroencefalogramma piatto. Da quel momento sono stati portati a casa sette punti in sette partite. Pochi, ma avrebbero potuto essere di più se Coco contro il Napoli o Karamoh contro il Parma non avessero mancato dei gol a porta vuota.