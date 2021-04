LIVE! Primavera, Torino-Atalanta 0-1

Tutto pronto per l’inizio di Torino-Atalanta in programma alle ore 12:30, gara valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1 TIM. I granata arrivano da una sconfitta in trasferta contro il Milan e finora hanno conquistato tredici...

Cecilia Mercatore

Tutto pronto per l’inizio di Torino-Atalanta in programma alle ore 12:30, gara valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1 TIM. I granata arrivano da una sconfitta in trasferta contro il Milan e finora hanno conquistato tredici punti, posizionandosi momentaneamente in penultima posizione della classifica con una partita in meno da recuperare contro l’Empoli. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

Torino 0-1 Atalanta

44' 13:13 - 25 apr Calcio di punizione per il Torino, pronto Girelli sulla palla 43' 13:12 - 25 apr Ruggeri cerca Sidibe, ma il pallone e lungo e termina tra le mani di Girelli 43' 13:11 - 25 apr Vianni prova ad arrivare sul pallone, ma l'attaccante granata è in fuorigioco 42' 13:10 - 25 apr Rimessa laterale per il Torino nella metà campo avversaria 42' 13:10 - 25 apr Oliveri avanza, entra in area e calcia! Traversa piena 41' 13:09 - 25 apr Todisco cerca Spina in profondità 41' 13:09 - 25 apr Rimessa laterale per il Torino nella propria metà campo 40' 13:08 - 25 apr Sidibe resta a terra per una botta presa alla caviglia 40' 13:08 - 25 apr L'Atalanta avanza, ma Kobacki è in fuorigioco 39' 13:07 - 25 apr Cancello prova il tiro, ma prende solo l'esterno della rete 38' 13:06 - 25 apr Il Torino avanza sulla corsia di sinistra 38' 13:06 - 25 apr Sidibe prova il tiro, ma la palla termina facilmente tra le mani di Girelli 37' 13:05 - 25 apr Rimessa laterale ancora per il Torino 36' 13:04 - 25 apr Ruggeri mette la palla fuori, rimessa laterale per il Torino 35' 13:03 - 25 apr Fallo su Celesia, calcio di punizione per il Torino nella propria metà campo 34' 13:03 - 25 apr L'Atalanta prova ad avanzare con Gyabuaa, ma è costretto a tornare indietro 33' 13:03 - 25 apr Ancora possesso nerazzurro 32' 13:02 - 25 apr L'Atalanta ricomincia da campo con Ruggeri e Scalvini 32' 13:02 - 25 apr Il Torino ci prova ancora, ma l'Atalanta difende bene 31' 13:01 - 25 apr Gelmi para e il risultato rimane fermo sull'1-0 30' 13:00 - 25 apr Cancello sbaglia dal dischetto! 30' 13:00 - 25 apr Ruggeri commette fallo su Lovaglio in area 30' 12:59 - 25 apr CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! 30' 12:59 - 25 apr L'Atalanta sbaglia ad aprire, rimessa laterale per il Torino 30' 12:58 - 25 apr Gelmi pronto al rinvio 29' 12:58 - 25 apr La palla attraversa l'area e termina sul fondo 29' 12:58 - 25 apr Calcio d'angolo per il Torino 28' 12:57 - 25 apr I granata avanzano sulla corsia di sinistra 28' 12:56 - 25 apr Altro calcio di punizione per il Torino a metà campo 27' 12:56 - 25 apr Calcio di punizione per il Torino 27' 12:55 - 25 apr Fallo di Kobacki in attacco 26' 12:55 - 25 apr La Dea non riesce a trovare spazio per avanzare 26' 12:54 - 25 apr L'Atalanta riparte da dietro 25' 12:53 - 25 apr Rimessa laterale per il Torino nella propria metà campo 25' 12:53 - 25 apr La Dea costretta a tornare indietro 24' 12:53 - 25 apr Riparte l'Atalanta 24' 12:52 - 25 apr Vianni calcia, ma la palla termina tra le mani del portiere nerazzurro 23' 12:52 - 25 apr Avanza il Torino 23' 12:51 - 25 apr L'Atalanta riparte da dietro 22' 12:51 - 25 apr Il Torino viene chiuso da Zuccon 22' 12:50 - 25 apr Occasione per l'Atalanta, rimessa dal fondo, pronto Girelli 21' 12:50 - 25 apr Si incarta il Torino e regala un calcio d'angolo alla formazione di Brambilla 21' 12:49 - 25 apr Oliveri tira in porta! Deviazione, calcio d'angolo per l'Atalanta 20' 12:48 - 25 apr Cortinovis commette fallo, Girelli pronto a battere la punizione 20' 12:48 - 25 apr Il pallone termina fuori dal campo, sarà rimessa laterale per la Dea 19' 12:47 - 25 apr Calcio d'angolo per l'Atalanta 19' 12:47 - 25 apr Ghislandi in mezzo, Girelli allontana 19' 12:46 - 25 apr Occasione per il Torino! Gelmi para tutto, ma Vianni era comunque in fuorigioco 18' 12:46 - 25 apr Rimessa laterale per il Torino a metà campo 18' 12:45 - 25 apr Ruggeri crossa, il Torino allontana 17' 12:45 - 25 apr L'Atalanta prova ad avanzare sulla corsia di destra 17' 12:44 - 25 apr Può ripartire la Dea 16' 12:44 - 25 apr Di nuovo Spina di testa! Questa volta deviata e sarà di nuovo calcio d'angolo 16' 12:43 - 25 apr Altro calcio d'angolo per il Torino 15' 12:43 - 25 apr Cittadini non lascia spazio agli avversari 15' 12:43 - 25 apr Il Torino prova ad avanzare sulla corsia di sinistra 14' 12:42 - 25 apr Rimessa laterale in zona d'accatto per la formazione granata 14' 12:42 - 25 apr Cerca il gol del pareggio il Torino 13' 12:42 - 25 apr Gelmi pronto al rinvio 13' 12:41 - 25 apr Colpo di testa di Spina! La palla termina sopra la traversa 12' 12:41 - 25 apr Vianni cerca lo spazio per il cross, sarà calcio d'angolo 12' 12:41 - 25 apr Possibilità per il Torino 11' 12:40 - 25 apr Cross di Ghislandi, ma non ci arriva Ruggieri 11' 12:40 - 25 apr Male il controllo del terzino destro dell'Atalanta, rimessa laterale per il Torino 10' 12:40 - 25 apr Ancora in zona d'attacco la Dea 10' 12:39 - 25 apr Oliveri avanza e ottiene un calcio d'angolo 9' 12:39 - 25 apr Cancello commette fallo nella metà campo avversaria 9' 12:38 - 25 apr Sidibe allontana, mette la palla nuovamente in angolo 8' 12:37 - 25 apr Calcio d'angolo per il Torino 8' 12:37 - 25 apr Savini si porta il pallone all'altezza della bandierina 7' 12:37 - 25 apr La difesa della Dea allontana dalla propria area di rigore 7' 12:37 - 25 apr Greco cerca Vianni, ma sarà rimessa laterale per il Torino in zona d'attacco 6' 12:36 - 25 apr Riparte l'Atalanta, ma il Torino chiude tutto 5' 12:35 - 25 apr Autogol di Todisco, il giocatore granata nel tentativo di anticipare l'avversario, mette la palla in porta involontariamente 5' 12:34 - 25 apr Gol Atalanta! Torino 0-1 Atalanta 5' 12:34 - 25 apr Greco chiude Gyabuaa, rimessa laterale per la Dea in zona d'attacco 4' 12:32 - 25 apr L'Atalanta può ripartire, ma preferisce tornare indietro 4' 12:32 - 25 apr Il Torino è partito subito alto 3' 12:32 - 25 apr Calcio di punizione per la Dea dal fondo 3' 12:31 - 25 apr Cittadini copre, sarà rimessa dal fondo per l'Atalanta 2' 12:31 - 25 apr Lovaglio è costretto a ricominciare da capo 2' 12:31 - 25 apr Calcio di punizione per i granata a metà campo 2' 12:30 - 25 apr Rimessa laterale per l'Atalanta a metà campo 1' 12:28 - 25 apr Primo pallone giocato dal Torino 12:28 - 25 apr Partiti! 12:27 12:27 - 25 apr Le squadre stanno scendendo sul terreno da gioco 12:26 12:21 - 25 apr I componenti delle rispettive panchine stanno facendo il loro ingresso in campo 12:15 12:18 - 25 apr A breve le squadre allenate da Coppitelli e Brambilla faranno il loro ingresso in campo 11:51 12:11 - 25 apr

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-ATALANTA:

TORINO (4-4-2): Girelli; Todisco, Spina, Celesia, Greco; Lovaglio, Savini, Kryeziu, La Marca; Vianni, Cancello. All.: Coppitelli. A diposizione: Sava, Portanova, Nagy, Aceto, Foschi, La Rotonda, Tesio, Oviszach, Continella, Favale, Fiorenza, Gyimah.

ATALANTA: Gelmi, Ghislandi, Zuccon, Ruggeri, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Cortinovis, Kobacki, Oliveri. All.: Brambilla. A disposizione: Dajcar, Hecko, Scanagatta, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Berto, Rosa, Giovane, Falleni, Sassi, De Nipoti.