LIVE! Salernitana-Torino 1-1

Benvenuti/e alla diretta testuale di Salernitana-Torino, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. I ragazzi di Ivan Juric sfidano la formazione campana che è allenata dal grande ex Davide Nicola. Nell'ultimo turno il Toro ha ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro il Verona mentre la Salernitana ha perso 1-2 in casa contro il Milan. In classifica il Torino ha fin qui raccolto 22 punti dopo 16 di turni mentre la Salernitana è a quota 17.