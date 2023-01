Juric pre Salernitana-Torino: “Abbiamo scelto i giocatori che recuperano meglio”

Pochi minuti prima dell'inizio di Salernitana-Torino, l'allenatore granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le dichiarazioni del tecnico granata in vista della sfida contro la formazione campana.

Oggi ha cambiato alcuni uomini in vista dei molti impegni?

"Quello di oggi non è turnover, adesso abbiamo questa partita e poi tra tre giorni a Milano, poi dopo lo Spezia. Ci sono giocatori che fanno più fatica a recuperare bene e allora abbiamo preferito scegliere quelli che recuperano meglio".

Come tenere alta la soglia delle ambizioni?

"Dobbiamo alzare tra di noi la qualità, non deve per forza arrivare qualcuno per alzare la qualità. Anche l'altro ci sono state cose che mi sono piaciute molto ma dobbiamo ancora migliorare certi aspetti e lavorare molto su questo".