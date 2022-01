LIVE! Sampdoria-Torino 1-0

Segui la diretta testuale del match tra blucerchiati e granata valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A

Amiche ed amici di Toro News benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Torino, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Oggi si sfidano due squadre separate da 8 punti in classifica: 28 le lunghezze del Toro mentre sono 20 quelle della Samp. La squadra di Juric ha disputato inoltre una gara in meno (quella da recuperare con l'Atalanta). Il Torino è reduce da un'ottimo successo per 4-o ottenuto contro la Fiorentina lunedì pomeriggio mentre la Sampdoria è stata sconfitta 1-0 dal Napoli nell'ultimo turno di campionato.