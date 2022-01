Sampdoria-Torino, Juric: “Con Vojvoda fatto salto di qualità. Fares? Non mi aspetto molto”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima del fischio d'inizio della partita valida per il 22^ turno di Serie A

Più complicato per voi giocare contro una squadra che vi lascerà il possesso?

“Non so se sarà così. D’Aversa è un ottimo allenatore e con loro sono sempre battaglie. In campionato abbiamo vinto, in Coppa Italia abbiamo perso. Sarà sicuramente una partita dura”.