LIVE! Spezia-Torino 0-0

Benvenute/i alla diretta testuale di Spezia-Torino, partita valida per la 37^ giornata di Serie A. I granata scendono in campo per l'ultima trasferta della stagione per affrontare la formazione ligure che è impegnata nella lotta salvezza con i suoi 31 punti, uno in più del Verona terzultimo. La squadra di Juric, a quota 50, insegue invece l'ottavo posto occupato al momento dal Monza che si trova a 52 punti. Il Toro è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro la Fiorentina mentre lo Spezia nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 a Lecce.