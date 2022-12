FINALE! Torino-Cremonese 0-0

Cari amici di ToroNews benvenuti alla diretta testuale della terza gara amichevole del Torino in questa sosta dovuta al Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina. I granata affrontano i lombardi con cui hanno già vinto in campionato: sarà una bella prova per testare il livello di preparazione in vista del ritorno in campo con il Verona del 4 gennaio.