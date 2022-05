LIVE! Torino-Roma 0-2

Seguite con noi su Toro News la diretta testuale dell'ultima giornata di Serie A nella quale si sfidano il Torino e la Roma

Il Torino scende in campo per l'ultima partita dell'anno e sfiderà la Roma nella 38^ giornata di Serie A. I granata sono reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo del Verona mentre i giallorossi hanno pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro il Venezia nell'ultimo turno. In classifica il Toro si trova al decimo posto con 50 punti mentre la Roma è sesta con 60 lunghezze raccolte fino ad ora.