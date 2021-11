Ecuador-Venezuela 1-0: Rincon sconfitto e protagonista in negativo

I Vinotinto perdono nuovamente. El General autore del fallo che ha portato al gol vittoria

La pausa per le Nazionali è entrata ufficialmente nel vivo, con i giocatori del Torino che hanno cominciato a disputare le prime partite internazionali. Ieri sera è stata la volta anche del Venezuela di Tomas Rincon. La Selezione del giocatore del Torino è incappata in un'altra sconfitta per 1-0 contro l'Ecuador, per mano di Hincapié, che relega i Vinotinto all'ultima posizione. La prestazione di ieri sera non è stata brillante da parte del Venezuela che non è riuscito a far male all'avversario.