Nazionali, Bosnia-Francia 0-1: Gojak dentro nei minuti finali

Nazionali / La Bosnia-Erzegovina perde la seconda partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Gojak entra al minuto 86

Finisce 0-1 la gara tra Bosnia-Erzegovina e Francia, seconda partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Dopo i 64' contro la Finlandia e i 32 in amichevole contro il Costa Rica, sono solo 7 i minuti disputati da Amer Gojak contro i campioni del mondo. L'unica rete del match è stata realizzata nella seconda frazione di gioco: Antoine Griezmann segna il gol della vittoria al 60' di gioco. Il ct Musa ha optato per un 3-5-2, modulo diverso da quello visto nella gara contro la Finlandia. Il centrocampista del Torino è rimasto in panchina per quasi l'intera durata della partita, entrando solamente al minuto 86 come mezz'ala, ruolo che è solito ricoprire con la maglia granata. Maggiori le occasioni create dalla nazionale francese e pochi gli spunti del numero 10 del Torino, ma in così pochi minuti non avrebbe potuto fare altrimenti. Sconfitta pesante quella di ieri sera per Gojak e compagni che ferma la nazionale bosniaca al quarto posto della classifica con un solo punto. Finita la sosta nazionali, i giocatori hanno raggiunto i rispettivi club e Amer Gojak in queste ore fa rientro in Italia per poter preparare il derby insieme al resto della squadra nel poco tempo che rimane, gara in programma sabato alle ore 18:00 all'Olimpico Grande Torino.