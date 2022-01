Nazionali, Paraguay-Uruguay 0-1: Sanabria in campo per 72 minuti

Prosegue il momento complicato per la Nazionale dell'attaccante del Torino che non vince ormai da ben 6 partite

Prosegue il periodo negativo per il Paraguay, la Nazionale di Antonio Sanabria ha perso contro l'Uruguay per 0-1. L'attaccante del Torino subisce così un'altra delusione con la maglia della sua Nazionale e continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da ben 6 turni. A decidere il match è stato Luis Suarez che al 50' è stato bravo a scattare sulla linea del fuorigioco e dopo aver ricevuto palla ha lasciato partire un sinistro preciso e potente che non ha lasciato scampo al portiere paraguaiano Antony Silva. Per quanto riguarda Sanabria, l'attaccante del Toro è partito titolare nel suo classico ruolo di centravanti e dopo una partita priva di particolari squilli è stato sostituito al 72' dal suo CT Guillermo Schelotto. Il prossimo impegno per il Paraguay sarà molto complicato dato che, nella notte italiana tra martedì e mercoledì, dovrà affrontare in trasferta la capolista del girone Brasile e per Sanabria e compagni la situazione in classifica è sempre più preoccupante avendo raccolto solo 13 punti in 15 partite, un bottino che vale il penultimo posto nel girone di qualificazione al Mondiale in Qatar.