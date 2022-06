Nazionali, Senegal-Benin 3-1: solo tribuna per Demba Seck

Il giocatore granata ieri sera non ha preso parte al match di qualificazione alla Coppa d'Africa

Il Senegal si impone per 3-1 contro il Benin nel match valido per la qualificazione alla prossima Coppa D'Africa. I campioni in carica ieri - sabato 4 giugno - sono scesi in campo alle ore 21 allo stadio Me Abdoulaye Wade (Diamniadio): nella prima partita del Gruppo L, i ragazzi del CT Cisse hanno vinto per 3-1 grazie alla tripletta di Sadio Manè che al 12' ha subito portato in vantaggio la sua squadra trasformando un calcio di rigore. Al 22' è arrivato il gol del raddoppio con un tap-in col suo destro a pochi metri dalla porta, infine al 60' il giocatore del Liverpool ha chiuso i contri trasformando il secondo calcio di rigore. A nulla è servito il gol nel finale di Olaitan. Il giocatore del Torino Demba Seck è stato lasciato in tribuna dal CT Cisse per questa partita contro il Benin. Ora il Senegal tornerà in campo martedì 7 giugno alle ore 21: nella seconda giornata di qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa i ragazzi di Cisse sfideranno il Rwanda, con la speranza che Seck possa ritagliarsi uno spezzone di partita.