Olimpiadi, Spagna-Costa D’Avorio 5-2: Singo regala un gol e si ferma ai quarti

Il laterale del Torino ha concluso la sua avventura a Tokyo 2020 ai quarti di finale dove la Spagna ha battuto la sua Costa d'Avorio

Termina l'avventura di Wilfred Singo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il giocatore del Torino è stato eliminato con la sua Costa d'Avorio dalla Spagna. La formazione iberica si è imposta con il risultato di 5-2 nei confronti della squadra africana. Si tratta di un risultato che può far pensare ad una partita più a senso unico di quanto non sia stata realmente. La Costa d'Avorio è infatti riuscita a pareggiare nei 90 minuti contro le Furie Rosse dato che il match è terminato 2-2 nei regolamentari: non solo, gli africani erano andati in vantaggio al 91’, prima di subire il gol del pari due minuti dopo. Nei supplementari la differenza di valori è emersa e la Spagna ha segnato ben 3 reti che hanno chiuso la partita. Mattatore del match Rafa Mir che ha segnato una tripletta, chiudono il conto il gol iniziale di Dani Olmo e quello del momentaneo 3-2 di Mikel Oyarzabal. Per gli Elefanti d'Africa i gol sono stati realizzati da Eric Bailly e da Max Gradel.

SINGO – Non positiva la prestazione di Singo, che – schierato da laterale di destra della difesa a quattro ivoriana - ha di fatto regalato alla Spagna il primo gol con un retropassaggio di petto che si è rivelato un comodo assist per Dani Olmo. Lo strafalcione commesso ha condizionato mentalmente il terzino granata, che non ha brillato per il resto della partita. Si chiude non benissimo, per Singo, un’esperienza comunque unica e foriera di soddisfazioni: ha giocato ogni partita da titolare, senza saltare nemmeno un minuto. La sua Costa d'Avorio si è dovuta arrendere ai quarti contro una Spagna che è tra le candidate più autorevoli alla medaglia d’oro, ma rimane il buon risultato del passaggio del turno in un girone tosto con squadre come Brasile e Germania. Il terzino classe 2000 adesso potrà tornare in Italia e rimettersi a disposizione di mister Juric che conta molto sulle doti di Singo per la stagione che ormai è alle porte.