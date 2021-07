Tokyo 2020, Costa d’Avorio-Arabia Saudita: Singo pronto all’esordio olimpico

Il classe 2000 è pronto al debutto alle Olimpiadi con la sua nazionale, un banco di prova di tutto rispetto per il 17 granata

DA SUBITO - Nella formazione titolare che comincerà il match contro la squadra Hervè Renard, il tecnico degli ivoriani Patrice Beaumelle dovrebbe riservare al numero 17 del Torino un posto sin dal primo minuto in un reparto difensivo a quattro. Un opportunità da non sprecare dunque per Singo, che durante l'ultima stagione si è rivelato tra i più solidi nei periodi di grande difficoltà attraversati dai granata e che ha raccolto di recente la prima presenza con la Costa d'Avorio - risultando anche uno dei migliori in campo - nell'amichevole vinta di misura contro il Burkina Faso.

PALESTRA - L'esperienza olimpica sarà sicuramente per Singo un ottimo punto di partenza per potersi far trovare pronto alla chiamata di Ivan Juric, che in questi giorni sta dirigendo il serrato programma di preparazione del Torino in Trentino. Le potenzialità dell'esterno 2000 sono note da tempo e partire in anticipo con gare ufficiali rispetto a molti compagni e avversari che incontrerà in Serie A potrebbe dargli un'ulteriore marcia in più e metterlo in risalto agli occhi dell'allenatore croato.