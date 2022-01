Berardi, Scamacca e Raspadori: gli azzurri che trascinano il Sassuolo

Dopo aver analizzato la difesa e il centrocampo dei neroverdi, ora passiamo in rassegna l'attacco della squadra di Dionisi

Il Sassuolo si prepara ad affrontare i granata di Ivan Juric allo stadio Olimpico Grande Torino nella dodicesima posizione con 28 punti conquistati finora. Quasi pari il numero dei gol subiti (37) e quello delle reti messe a segno (38) dalla formazione neroverde: l'attacco è l'ottavo della Serie A per reti realizzate. Dati comunque non particolarmente esaltanti. Dopo aver analizzato la difesa ( LEGGI QUI ) e il centrocampo ( LEGGI QUI ) della formazione di Alessio Dionisi, passiamo ora all'attacco.

ATTACCO - Nel 4-2-3-1 adottato da Alessio Dionisi, contro il Torino dovrebbe fare ritorno dal 1' di gioco Domenico Berardi - assente contro l'Hellas Verona per squalifica e da poco guarito dal Covid-19 - . Accanto al capitano neroverde, salvo imprevisti, ci saranno Giacomo Raspadori centrale e Kryrialopoulos sulla sinistra. Il tecnico del Sassuolo dovrà sciogliere i propri dubbi, invece, su chi schierare come punta: se fare affidamento ancora una volta su Defrel, come spesso è accaduto nelle ultime partite di campionato, o se lanciare dal 1' di gioco Scamacca, che finora ha realizzato 9 reti - una in meno di Berardi - .