Addio a un altro pezzo di Toro: Teo Coppola lascia i granata

Un altro pezzo storico di Toro è ai saluti. Dopo anni in granata ha deciso di salutare la società e di terminare la sua collaborazione Teodoro Coppola. Forse uno dei volti meno noti ai più, ma una delle persone più importanti per il Torino. Il volto forse non molti non lo conosceranno anche perché Teo spesso è stato lontano dai riflettori, con una valigia in mano a girare per il mondo a portare il marchio Toro e la passione per la squadra che ha rappresentato lavorando incessantemente. Teo Coppola ha lavorato per anni come responsabile delle Academy granata.